15 ноября в Николаеве включат сирены Проверят систему централизованного оповещения гражданской защиты. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета информирует, что 15 ноября 2017 года, в период с 14:00 до 15:00, будет проводиться плановая годовая комплексная техническая проверка системы централизованного оповещения гражданской защиты г. Николаева с практическим включением электросирен, передает Свідок.info Николаевцев просят сохранять спокойствие! Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама