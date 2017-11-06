24.10.17 08:092520
15 ноября в Николаеве включат сирены
|06.11.17 19:13
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Проверят систему централизованного оповещения гражданской защиты.
Проверят систему централизованного оповещения гражданской защиты.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета информирует, что 15 ноября 2017 года, в период с 14:00 до 15:00, будет проводиться плановая годовая комплексная техническая проверка системы централизованного оповещения гражданской защиты г. Николаева с практическим включением электросирен, передает Свідок.info
Николаевцев просят сохранять спокойствие!