Николаевский театр кукол получил звание академического

3 ноября состоялось заседание экспертной комиссии по вопросам предоставления статуса академического творческим коллективам Украины в области театрального искусства с участием председателя НСТДУ, на котором и было принято соответствующее решение.

Об этом сообщается на странице Национального союза театральных деятелей Украины в Facebook, пишет Niklife.

Однако, за какие именно заслуги – пока неизвестно. Как рассказали NikLife в пресс-службе НСТДУ, сейчас завершается работа с документами по этому вопросу.

— Більше інформації поки що немає, бо рішення проходить ще ряд документальних процедур. Я думаю, що за багаторічну працю, так, це примітивно, але за це часто дають звання. Просто стали на ранг вище, – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в союзе театральных деятелей рассказали, что звание академического не только делает театр более привилегированным, но и положительным образом скажется на зарплатах актеров. Стоит отметить, что в самом кукольного театре о приятных новостях знают еще не все – так, на вопрос корреспондента NikLife, в приемной ответили, что пока не слышали о подобных изменениях в статусе.