Теплоход «Молдавия» открыл сезон пассажирской навигации на Дунае

Сегодня теплоход «Молдавия» Украинского Дунайского пароходства (УДП) отправился в первый рейс нового навигационного сезона.

В полдень судно от морвокзала Измаила взяло курс на Чернаводу (Румыния), где на борт поднимутся первые в этом году пассажиры.

По данным УДП, 14 апреля в первый рейс уйдет теплоход «Украина», который также примет туристов в Чернаводе.

После первых 11-дневных рейсов оба теплохода будут работать на линии Пассау–Вена–Будапешт–Братислава–Шпиц–Пассау. Уже проданы билеты на 26 рейсов теплохода «Молдавия» и 27 рейсов на теплоход «Украина».

Планируется, в Измаил «Молдавия» вернется 3 ноября.