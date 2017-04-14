Объявлен конкурс на должность начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА В Николаевской облгосадминистрации объявили конкурс на должность начальника управления инфраструктуры ОГА. Соответствующее распоряжение подписал первый замглавы облгосадминистрации Вячеслав Бонь. У желающий принять участие в конкурсе на подачу документов есть 15 дней с момента обнародования информации о конкурсе. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама