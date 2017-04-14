08.04.17 09:381310
Объявлен конкурс на должность начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА
|14.04.17 09:59
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В Николаевской облгосадминистрации объявили конкурс на должность начальника управления инфраструктуры ОГА.
В Николаевской облгосадминистрации объявили конкурс на должность начальника управления инфраструктуры ОГА.
Соответствующее распоряжение подписал первый замглавы облгосадминистрации Вячеслав Бонь.
У желающий принять участие в конкурсе на подачу документов есть 15 дней с момента обнародования информации о конкурсе.