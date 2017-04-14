Страны в которые украинцы смогут ездить без виз после решения ЕС

14.04.17 15:48Сколько просмотров этой статьи234Сколько комментариев этой статьи0

Дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не даст права на работу.

Граждане Украины после введения Европейским Союзом безвизового режима смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства, пишет УНИАН.

Как говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права украинцам посещать Великобританию и Ирландию.

"После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в 4 государства-ассоциированные участники Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - информируют в МИД.

В этой связи подчеркивается, что получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства:

Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Республика Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Также дипломаты в очередной раз напоминают, что безвизовый режим не даёт право на работу.

"Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес партнеров, посещение семинаров, конференций. Безвизовый режим не даёт право на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, дипломаты советуют, что если у граждан есть сомнения, нужна ли им виза, перед поездкой необходимо проконсультироваться с консульским должностным лицом государства, в которое они планирую путешествие.

В то же время в МИД уверяют, что граждане, имеющие действительные многолетние шенгенские визы, выданные до введения безвиза, могут въезжать на территорию ЕС с паспортами старого образца (не биометрическими) в течение всего срока действия виз.

Отмечается, что Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз после введения безвизового режима будет продолжать действовать.

"Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз будет применяться и после введения безвизового режима, в частности для оформления виз лицам, которые будут пользоваться паспортами старого образца", - заявили дипломаты.

В МИД добавили, что введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины не повлияет на порядок поездок граждан Украины, который применяется в рамках соглашений о малом пограничном движении. В частности, такие соглашения о малом пограничном движении, заключенные с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будут применяться и в дальнейшем.

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