Миколаївські суди шукають присяжних

14.04.17 16:00Сколько просмотров этой статьи236Сколько комментариев этой статьи0

До Миколаївської міської ради надійшло подання територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області з приводу формування та затвердження Миколаївською міською радою списку присяжних Заводського районного суду м.Миколаєва, Ленінського районного суду м.Миколаєва та Корабельного районного суду м.Миколаєва.

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Миколаївська міська рада проводить підбір кандидатур на посади присяжних для участі у судових засіданнях в Заводському районному суді м.Миколаєва, Ленінському районному суді м.Миколаєва та Корабельному районному суді м.Миколаєва.

Згідно вимог ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути особа, яка є громадянином України, досяг 30 річного віку, постійно проживає на території району, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни:

— визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

— які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

— які мають незняту чи непогашену судимість;

— народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

— особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

— громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

— особи, які не володіють державною мовою.

Бажаючих просимо звертатися до юридичного департаменту Миколаївської міської ради за телефонами 37-33-37, 37-26-61, 37-24-89, адміністрації Заводського району Миколаївської міської радиза телефоном 36-23-17, адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради за телефоном 36-23-17, адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради за телефоном 60-02-77.

Миколаївська міська рада

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