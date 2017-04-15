Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

В течение апреля-мая 2017 года по Николаевской области под лозунгом «Профессию познай - родной край прославляй!» будут проходить различные профориентационные мероприятия, во время которых молодежь сможет ознакомиться с историческим взглядом на профессии родного края, их зарождением, развитием, перспективами.

Об этом этом сообщает БезТабу.

Участников ждут новые незабываемые впечатления, интересные знакомства с профессионалами своего дела, а профессиональный вселенная удивит своим разнообразием и колоритом.

Надеемся, что молодые жители городов и сел получат нужных знаний, выберут именно свое дело и успешно стартовать в мире профессий!

Приглашаем всех желающих присоединиться к участию!

За дополнительной информацией обращайтесь в районные центры занятости!

Напомним, что с ноября 2016 по март 2017 продолжался пилотный профориентационный проект «PROF-TEST», во время которого ученики двух Николаевских и Полигоновской ООШ знакомились с различными профессиями.

В ходе проекта 65 учеников прошли практику за 24 профессиями на 20 предприятиях. Сейчас специалисты службы занятости подводят итоги проекта по результатам финального анкетирование учащихся. Вскоре будут подготовлены предложения в Министерство образования и науки Украины о включении такой профессиональной практики как отдельного предмета для учащихся старших классов.