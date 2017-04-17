Как организовать экономное путешествие по США

США – дорогая страна, но если правильно подойти к выбору транспорта, то путешествовать там можно довольно дешево.

Hyser расскажет о всех секретах американского транспорта, которые позволят сделать путешествие экономным.

Путешествие на автобусе: экономно, но неудобно

Чтобы попасть из одного крупного города в другой, нужно потратить не менее 4 часов. Среднее время перемещения в таком случае составляет 8 часов. Из минусов – риск попасть на неприятного соседа и затекшие ноги. Из плюсов – это очень дешево (минимальная цена междугороднего билета – всего 1 доллар) и всегда напоминает приключение.

В Штатах на рынке автобусных перевозок конкурируют две крупные компании – «Мегабас» и «Грейхаунд».

«Мегабас» – это перевозчик эконом-класса. Стоимость билетов составляет от одного доллара, но автобусы курсируют только межу большими городами. Попасть в автобус с WiFi – большая удача. Кроме того, не разрешается перевозить крупный багаж вроде велосипедов.

Билеты в «Грейхаунд» стоят от 12 долларов, но зато автобусы ездят по всем городам. Пассажирам гарантируют наличие WiFi и розеток, а за дополнительную плату можно перевозить крупный багаж.

У каждого перевозчика есть свой автовокзал. В крупных городах их насчитывается несколько, так что разные компании ездят из разных вокзалов. Необходимо предварительно узнать, откуда вы едите, чтобы не ехать на вокзал в другой конец города.

На автовокзал лучше приходить за 30 минут до поездки, чтобы зарегистрировать багаж и занять место.

Как правило, вокзалы выглядят не очень лицеприятно, на них постоянно суетятся пассажиры. Порой там даже нет туалете. В общем, во многом американские автовокзалы напоминают украинские.

Если вам необходимо ждать автобус, можно зайти в ближайшее кафе. Чашка кофе там обойдется довольно дешево.

Из багажа лучше ограничиться рюкзаком. В США нельзя просто положить большие сумки в багажник, для начала их необходимо зарегистрировать на стойке автовокзала. В Америке также нельзя брать в салон автобуса чемоданы, даже маленькие. Вы можете бесплатно провезти одно багажное место. За второй чемодан в «Грейхаунде» нужно купить еще один билет, а в «Мегабасе» – доплатить 15 долларов. Кроме того, параметры багажа не должны превышать 157 см.

Всегда печатайте билеты. Без них вас попросту не впустят в салон. Даже если вы помните номер бронирование или покажете билет с экрана смартфона, вас не пустят.

Рассадка в американских автобусах происходит по принципу «кто первый вошел, тот и выбирает место». Если вы едите вдвоем, то чтобы сесть рядом, становитесь в очередь хотя бы за 15 минут до отправления.

Особенно важно выбрать место на ночном рейсе. В это время путешествуют наиболее экономные пассажиры. Вы рискуете сидеть в компании дурнопахнущего мужчины или ворчливой американской старухи. Поэтому на ночных рейсах лучше заходить в салон среди последних пассажиров – так вы сможете сами выбрать, к кому подсесть.

Утром и днем автобусы никогда не заполняются, у вас будет шанс комфортно занять два сиденья. В этом случае лучше заходить в первых рядах, чтобы выбрать самые удобные места.

Автобусы делают остановки возле «Макдональдсов», на заправках и автовокзалах каждые четыре часа. Так что лучше много не пить. Еду можно спокойно брать с собой салон.

Стоимость билета из Нью-Йорка в Вашингтон составляет от 18 до 25 долларов. Вы не сможете сдать билеты, но зато есть возможность поменять дату и время отправки.

Стоимость заказа билетов в «Грейхаунде» и «Мегабасе» на следующий день составляет от 18 до 25 долларов. А вот за полтора месяца до поездки в «Грейхаунде» можно забронировать билет за 12 долларов, а в «Мегабасе» – от 1 доллара.

Путешествовать на автобусе лучше некапризным туристам без большого количества вещей. Это, пожалуй, самый дешевый способ перемещения по территории США: 2 тыс. км можно проехать примерно за 200 долларов. А если заранее спланировать путешествие и предварительно заказать билеты, то можно сэкономить половину суммы.

Путешествие поездом: дорого, но удобно

Дорога займет те же 8 часов, что и путешествие на автобусе, однако вы проведете это время в удобном кресле. В поездах вам предложат фирменный американский сервис. Если вы забудете билет, вам распечатают его на вокзале. Если нужно провезти пару чемоданов – их погрузят в поезд без проблем и каких-либо доплат. Путешествовать очень легко и комфортно: купили билет, сели в поезд и наслаждаетесь поездкой.

Правда, есть один большой минус поездок на поезде – их стоимость. Даже американцы нечасто пользуются поездами, считая их транспортом для состоятельных людей. К тому же поезда проигрывают конкурентам по главным параметрам: автобусы – дешевле, а самолеты – быстрее. За билет в сидячий вагон нужно заплатить около 50 долларов. WiFi установлен не во всех поездах, но зато везде есть лампочки, благодаря чему в вагонах можно читать.

На вокзал следует прибыть заранее. Вам необходимо будет зарегистрировать багаж и пройти на платформу. Поскольку нужно успеть сдать вещи, отыскать свой поезд и два раза продемонстрировать билет, лучше приходить за 45 минут до отправки поезда.

Перед регистрацией багажа на него необходимо повесить бирку с вашим именем. Один пассажир может бесплатно провезти два чемодана.

В поездах можно также заказать еду. Одно блюдо на завтрак в среднем обойдется в 10 долларов, на обед – в 12 долларов, а на ужин – в 20 долларов. Кофе, как и везде, стоит 2 доллара.

Самый дешевый билет от Нью-Йорка до Вашингтона в сидячем вагоне обойдется в 49 долларов. Но их покупают очень быстро.

Приобрести билет можно на сайте железнодорожной компании «Амтрак», по телефону или на вокзальной кассе. Цены везде одинаковые, а комиссия не взимается. Билет можно показать прямо с экрана телефона.

Поезд следует выбирать состоятельным пассажирам с крупным багажом. Без большого бюджета поездки много этим видом транспорта в США не наездишься.

Перелеты: дешево и быстро, но некомфортно

В США летает множество внутренних лоукостеров. Главные их преимущества – скорость и цена. Правда, если вы везете багаж, то придется заплатить намного больше.

С собой на борт можно брать рюкзак и маленький чемодан. За багажное место придется заплатить 25 долларов. За чемодан весом более 23 кг

необходимо отдать еще 100 долларов.

На сайте компании вы можете пройти регистрацию за сутки до рейса, а в аэропорту – за два часа до вылета. Регистрация прекращается за 45 минут. Если вы везете багаж, нужно прийти раньше, чтобы взвесить его и оплатить.

Обратите внимание, что на некоторых стойках можно оплатить багаж только наличными. Предварительно снимите несколько сотен долларов, чтобы не искать в спешке банкомат в аэропорту. В лоукостерах предлагают бесплатные напитки и платные сэндвичи. При этом стоимость перекуса в три раза дороже, чем в супермаркете. За WiFi нужно заплатить 16 долларов.

Стоимость билета Нью-Йорк–Вашингтон на следующий день составляет от 83 долларов. Если приобретать билет за 1,5–2 месяца, можно сэкономить примерно половину суммы.

На самолетах следует путешествовать тем, кто преодолевает большие расстояния с минимальным количеством вещей. Скорость перелета зависит от маршрута. К примеру, из Нью-Йорка в Вашингтон можно долететь за 4,5 часа (как и на автобусе, только дороже). Зато из Нью-Йорка до Чикаго вы долетите за 2,5 часа за 50 долларов вместо 18 часов на автобусе. Путешествуя по США, лучше всего сочетать автобус и самолет.

Что нужно запомнить

Старайтесь не брать много вещей. Рюкзак всегда можно провезти бесплатно. Билеты следует приобретать за 1,5-2 месяца. Предварительно изучите правила перевозки, чтобы вовремя пройти регистрацию и не платить за крупный багаж. Для перемещения между ближайшими городами используйте автобус, для трансфера между штатами – лоукостеры. Позаботьтесь о питании: брать еду с собой дешевле, чем покупать.