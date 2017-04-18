В зоопарке Николаева состоится фестиваль Дружбы народов В Николаевском зоопарке 22 апреля в 12.00 состоится фестиваль Дружбы народов, посвященый международному Дню земли. В программе праздника выступление творческих коллективов, внесенеи земли в клумбу содружства зоопарков, ростовые куклы, роспись рук хной «мехенди» и тематическая фотозона. Об этом сообщили в администрации зоопарка. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама