08.04.17 09:381310
В зоопарке Николаева состоится фестиваль Дружбы народов
|18.04.17 08:47
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В Николаевском зоопарке 22 апреля в 12.00 состоится фестиваль Дружбы народов, посвященый международному Дню земли.
В Николаевском зоопарке 22 апреля в 12.00 состоится фестиваль Дружбы народов, посвященый международному Дню земли.
В программе праздника выступление творческих коллективов, внесенеи земли в клумбу содружства зоопарков, ростовые куклы, роспись рук хной «мехенди» и тематическая фотозона. Об этом сообщили в администрации зоопарка.