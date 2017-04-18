Где в Киеве пройдет ЛГБТ-марш

18.04.17 19:09Сколько просмотров этой статьи151Сколько комментариев этой статьи0

Летом в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества

Марш пройдет в середине июня, сообщил представитель организации «KyivPride» Зорян Кись, сообщает Politeka.

«Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников», — отметил он.

Кись сообщил, что намерены провести акцию на Крещатике, но и рассматривают другие варианты.

«Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что Марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения», — добавил он.

Также Кись не исключает, что время марша возникнут конфликты и провокации.

Похожие новости

11.04.17 21:38Куда предпочитают ездить украинцы и в каких посольствах чаще всего получают отказ

06.04.17 21:38Названы 13 самых безопасных, дешевых и чистых стран мира, которые стоит посетить туристу

30.03.17 11:48«Дельфин» активно готовится к лету

24.02.17 21:57Авакову предложили уголовное дело на Савченко

09.01.17 15:0552 места в мире, которые стоит посетить в 2017 году

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика