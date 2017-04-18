08.04.17 09:381310
Где в Киеве пройдет ЛГБТ-марш
|18.04.17 19:09
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Летом в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества
Летом в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества
Марш пройдет в середине июня, сообщил представитель организации «KyivPride» Зорян Кись, сообщает Politeka.
«Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этом мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников», — отметил он.
Кись сообщил, что намерены провести акцию на Крещатике, но и рассматривают другие варианты.
«Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что Марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения», — добавил он.
Также Кись не исключает, что время марша возникнут конфликты и провокации.