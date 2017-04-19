Фестиваль Дружбы народов в Николаевском зоопарке переносится из-за погоды В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню Земли, переносится с 22.04 на 29.04.17. Об этом говорится на странице Николаевского зоопарка в Facebook. В программе праздника выступление творческих коллективов, внесенеи земли в клумбу содружства зоопарков, ростовые куклы, роспись рук хной «мехенди» и тематическая фотозона. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама