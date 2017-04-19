08.04.17 09:381310
Фестиваль Дружбы народов в Николаевском зоопарке переносится из-за погоды
|19.04.17 23:06
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В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню Земли, переносится с 22.04 на 29.04.17.
В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню Земли, переносится с 22.04 на 29.04.17.
Об этом говорится на странице Николаевского зоопарка в Facebook.
В программе праздника выступление творческих коллективов, внесенеи земли в клумбу содружства зоопарков, ростовые куклы, роспись рук хной «мехенди» и тематическая фотозона.