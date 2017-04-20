Миколаївський музей ім. В.В.Верещагіна запрошує на виставку робіт Івана Айвазовського

21 квітня о 15:30 в Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В.Верещагіна відбудеться презентація-екскурсія картини «Ранок. Морська затока» відомого мариніста з циклу «Айвазовський в Миколаєві».

Захід буде проведено в експозиції виставки «200 років тріумфу». Виставка присвячена 200-річчю від дня народження всесвітньо відомого художника-мариніста Івана Айвазовського.

На виставці представлено 16 живописних та 1 графічний твір з колекції музею, автори яких Іван Айвазовський та художники, що навчалися у нього, були його сучасниками та послідовниками.

Серед представлених шедеврів твори Олексія Боголюбова, Олексія Ганзена, Костянтина Крижицького, Миколи Дубовського, Василя Полєнова, Руфина Судковського тощо.

До експозиції також залучені макети вітрильників, виконані чемпіонами світу та Європи з судномодельного спорту, експонати з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею та Миколаївського музею суднобудування та флоту, а також предмети з приватних колекцій.

Додаткова інформація за телефонами: (0512) 37-23-53, 37-08-45.