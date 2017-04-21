08.04.17 09:381310
Где украинцы проведут майские праздники
|21.04.17 13:57
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В основном едут отдохнуть и проведать родственников.
В основном едут отдохнуть и проведать родственников.
Обилие государственных выходных превращают первую половину мая в один из самых популярных и долгожданных периодов для отпуска.
Команда Busfor.ua провела исследование, чтобы ответить на вопрос, куда и зачем жители Украины ездят на майские праздники.
Согласно его результатам, основной мотив поездок по Украине на автобусе в период праздников - желание проведать родственников (55% пользователей).
Самые популярные направления по Украине и темп роста их продаж к предыдущему периоду:
Киев - Львов - ↑ 242%
Киев - Одесса - ↑101%
Киев - Днепр - ↑ 278%
Кривой Рог - Днепр - ↑ 79%
Житомир - Львов - ↑ 42%
Львов - Ровно - ↑ 115%
Киев - Черновцы - ↑ 243%
Киев - Харьков - ↑ 110%
Киев - Херсон - ↑ 316%
Киев - Николаев - ↑ 172%