Где украинцы проведут майские праздники

В основном едут отдохнуть и проведать родственников.

Обилие государственных выходных превращают первую половину мая в один из самых популярных и долгожданных периодов для отпуска.

Команда Busfor.ua провела исследование, чтобы ответить на вопрос, куда и зачем жители Украины ездят на майские праздники.

Согласно его результатам, основной мотив поездок по Украине на автобусе в период праздников - желание проведать родственников (55% пользователей).

Самые популярные направления по Украине и темп роста их продаж к предыдущему периоду:

Киев - Львов - ↑ 242%

Киев - Одесса - ↑101%

Киев - Днепр - ↑ 278%

Кривой Рог - Днепр - ↑ 79%

Житомир - Львов - ↑ 42%

Львов - Ровно - ↑ 115%

Киев - Черновцы - ↑ 243%

Киев - Харьков - ↑ 110%

Киев - Херсон - ↑ 316%

Киев - Николаев - ↑ 172%