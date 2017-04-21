Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

21.04.17 18:15Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Китай приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной.

Китайское правительство выражает готовность ввести безвизовый режим с Украиной, исходя из желания двух стран, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй.

«Китайская сторона готова в любое время в соответствии с желанием двух сторон и по принципу равенства и обоюдной выгоды принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», — сказал посол Китая в Украине Ду Вэй по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Киевом и Пекином.

Он отметил, что в 2016 году Украину посетили 20 тыс. китайских туристов.

«Сколько китайских туристов посетило Украину в прошлом году? По моим данным, 20 тыс, что составляет 1/10 от всего потока китайских туристов в международном пространстве», — сказал дипломат.

Посол также отметил, что правительства обеих стран могли бы прилагать больше усилий для увеличения этих показателей.

«Мы ожидаем, что со стороны украинских политиков будет больше льгот для увеличения количества туристов», — подытожил он.

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Пятница, 21.04.2017

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