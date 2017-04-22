На Николаевщине пройдет Международный фестиваль воздушных змеев

Международный фестиваль воздушных змеев Tryhutty International Kite Festival 2017 пройдет на юге Украины с 18 по 23 мая 2017 года, с главным событием 21 мая с 10-00 до 19-00 на берегу реки Южный Буг возле села Трихаты Николаевского района Николаевской области. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Как передает Мой Город, впервые в истории независимой Украины состоится фестиваль воздушных змеев со статусом «международный»! Главными гостями фестиваля станут специалисты мирового уровня по воздушным змеям из нескольких стран Европы и Азии. Уникальным даже для международной практики станет проведение фестиваля воздушных змеев именно в сельской местности.

В программе фестиваля будут представлены запуск различных, самых зрелищных и ярких воздушных змеев из разных уголков мира, которых еще не приходилось видеть в Украине. Основатель Ассоциации Воздушных Змеев г. Херсона (АВЗ) Алексей Зверик вместе с профессиональными педагогами презентуют мастер-класс по созданию воздушных змеев для желающих приобщиться к основам змеенавтики — науке о изготовлении и запуске воздушных змеев.

На открытом воздухе возле села Трихаты развернется феерическое действо в колоритном национальном стиле, а именно концертно-развлекательная программа с участием звездных групп и талантливых коллективов пения и танца, игры, конкурсы, ярмарка hand-made и национальной кухни, разноцветные арт-объекты, тантамарески и многое другое…

Культивирования в сознании людей принципов мирной жизни на планете, семейных ценностей, толерантности, дружелюбия, сплоченности вокруг общей идеи — это залог развития гражданского общества и роста успешных поколений.

Во время мероприятия будут объявлены победители конкурса лучшего любительского воздушного змея, сделанного своими руками Kite Wings 2017. Уникальные летучие создания заслуживают призы.

Фестиваль пройдет под лозунгом Tryhutty — Future Kite Capital of Ukraine!

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