На Николаевщине пройдет Международный фестиваль воздушных змеев
|22.04.17 10:29
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Международный фестиваль воздушных змеев Tryhutty International Kite Festival 2017 пройдет на юге Украины с 18 по 23 мая 2017 года, с главным событием 21 мая с 10-00 до 19-00 на берегу реки Южный Буг возле села Трихаты Николаевского района Николаевской области. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Как передает Мой Город, впервые в истории независимой Украины состоится фестиваль воздушных змеев со статусом «международный»! Главными гостями фестиваля станут специалисты мирового уровня по воздушным змеям из нескольких стран Европы и Азии. Уникальным даже для международной практики станет проведение фестиваля воздушных змеев именно в сельской местности.
В программе фестиваля будут представлены запуск различных, самых зрелищных и ярких воздушных змеев из разных уголков мира, которых еще не приходилось видеть в Украине. Основатель Ассоциации Воздушных Змеев г. Херсона (АВЗ) Алексей Зверик вместе с профессиональными педагогами презентуют мастер-класс по созданию воздушных змеев для желающих приобщиться к основам змеенавтики — науке о изготовлении и запуске воздушных змеев.
На открытом воздухе возле села Трихаты развернется феерическое действо в колоритном национальном стиле, а именно концертно-развлекательная программа с участием звездных групп и талантливых коллективов пения и танца, игры, конкурсы, ярмарка hand-made и национальной кухни, разноцветные арт-объекты, тантамарески и многое другое…
Культивирования в сознании людей принципов мирной жизни на планете, семейных ценностей, толерантности, дружелюбия, сплоченности вокруг общей идеи — это залог развития гражданского общества и роста успешных поколений.
Во время мероприятия будут объявлены победители конкурса лучшего любительского воздушного змея, сделанного своими руками Kite Wings 2017. Уникальные летучие создания заслуживают призы.
Фестиваль пройдет под лозунгом Tryhutty — Future Kite Capital of Ukraine!
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