В Николаеве состоится фотовыставка «Николаев: CONTINUUM»

28 апреля, в 16:00, в Николаеве состоится фотовыставка под названием «Николаев: CONTINUUM». Мероприятие будет проходить в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры и искусств по ул. Никольской, 54.

Выставка продлится с 28 апреля по 11 мая этого года, сообщает "Nikolaev24".

В экспозиции будут представлены работы николаевского фотокорреспондента Евгения Гомонюка.