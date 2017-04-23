09.04.17 17:491800
В Николаеве состоится фотовыставка «Николаев: CONTINUUM»
|23.04.17 11:54
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28 апреля, в 16:00, в Николаеве состоится фотовыставка под названием «Николаев: CONTINUUM». Мероприятие будет проходить в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры и искусств по ул. Никольской, 54.
28 апреля, в 16:00, в Николаеве состоится фотовыставка под названием «Николаев: CONTINUUM». Мероприятие будет проходить в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры и искусств по ул. Никольской, 54.
Выставка продлится с 28 апреля по 11 мая этого года, сообщает "Nikolaev24".
В экспозиции будут представлены работы николаевского фотокорреспондента Евгения Гомонюка.