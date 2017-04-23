Солнечное сердце: на одесском пирсе появилась памятник любви

23.04.17 16:27Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

На 13-й станции Большого Фонтана на пирсе установили памятник любви. Об этом сообщает "Думская".

Металлическая композиция состоит из двух переплетенных сердец, внутри которых на 20 языках выгравированы слова "любовь" и "мир". Ее вес составляет 800 килограммов. Скульптуру назвали "Солнечное сердце". Автор идеи и инициатор установки скульптуры и одесский драматург Андрей Любов.

Я хожу на этот пляж со студенческих времен и всегда замечал, что пирс, как магнит, притягивает влюбленные пары. Потом образ этой скульптуры пришел мне в голову при написании одного из моих рассказов про Одессу будущего, — рассказал Андрей Любов.

Сердца установлены на бетонном постаменте так, чтобы сквозь них можно было видеть встающее солнце. Автор скульптуры — скульптор Михаил Рева — рассказал, что учел агрессивность среды, и памятник без проблем выдержит осенние и зимние шторма.

Торжественное открытие скульптуры намечено на середину мая. К этому времени создатели композиции планируют полностью починить пирс, на котором установлен памятник любви.

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