"Сенкевич, твое бездействие уже два года ломает мою ходовую", - николаевский бизнесмен

23.04.17 17:25Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Николаевского мэра обвинили в бездействии.

Как сообщает БезТабу, бизнесмен Дмитрий Талпа на своей страничке в социальной сети Facebook сообщает о том, что он всем желающим наклеит наклейку на авто с довольно примечательным содержанием: «Саша, твое бездействие уже два года ломает мою ходовую».

«Те, кому надоело ездить по разбитым дорогам. Поддержите акцию! Бесплатно получить наклейки можно в "Букетики" ул. Московская 51 и пр. Центральный 120 (с 13.00 я на проспекте Центральном 120, приезжайте, наклею и познакомимся, попьем чай)», - говорилось в сообщении Дмитрия.

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Воскресенье, 23.04.2017

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