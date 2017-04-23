"Сенкевич, твое бездействие уже два года ломает мою ходовую", - николаевский бизнесмен

Николаевского мэра обвинили в бездействии.

Как сообщает БезТабу, бизнесмен Дмитрий Талпа на своей страничке в социальной сети Facebook сообщает о том, что он всем желающим наклеит наклейку на авто с довольно примечательным содержанием: «Саша, твое бездействие уже два года ломает мою ходовую».

«Те, кому надоело ездить по разбитым дорогам. Поддержите акцию! Бесплатно получить наклейки можно в "Букетики" ул. Московская 51 и пр. Центральный 120 (с 13.00 я на проспекте Центральном 120, приезжайте, наклею и познакомимся, попьем чай)», - говорилось в сообщении Дмитрия.