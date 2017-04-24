Лучшие места Николаевской области на майские праздники

Николаевская область отличное место для приятного и бюджетного отпуска на майские праздники. Здесь можно посмотреть на древний греческий город, получить удовольствие от прогулок в дремучих лесах, каньонах, сплавляться по бурным рекам.

Українські Новини подготовили топ-5 лучших мест Николаевской области для посещения на майские праздники.

Ольвия

Ольвия — одна из греческий колоний на территории современной Украины, основанная еще в первой четверти VI до н. э. Сегодня это национальный историко-археологический заповедник, в котором до сих пор ведутся раскопки. Находиться он рядом с селом Парутино в Николаевской области. Во время своего расцвета Ольвия была важным торговым центром, здесь занимались рыбной ловлей и виноделием.

С течением времени греческое население естественно сменялось киммерийцами и скифами. Первое описание географии, истории и обычаев местных жителей было сделано еще Геродотом.

Больше всего туристов в Ольвие на майские праздники, когда степь особенно красива, а погода позволяет весь день гулять и наслаждаться остатками некогда великого торгового города. Заповедник состоит из городища и некрополиса.

Верхний город наиболее показателен, тут можно увидеть остатки древнего квартала, главную дорогу, землянки, храмы. Сохранился алтарь перед храмом Апполона, на котором даже сейчас символически приносят жертву в виде возлияния вина. Недалеко от главного входа в заповедник расположен музей с ценными находками.

Трикратский лес

Среди жаркой и засушливой степи юга Украины есть настоящий оазис для путешественника – Трикратский лес. Расположен он на Николаевщине и входит в Национальный природный парк «Бугский Гард». Лес заложил в 1819 году граф Виктор Скаржинский.

Сначала его задумывали как парк, но со временем насаждения увеличивались и развивались, и появился полноценный лес со своей интересной историей и живописными пейзажами. Здесь собраны редкие деревья, есть романтическая березовая роща, также растет более трехсот могучих дубов, многие из них насчитывают более 150 лет.

Парк сохранил свою уникальную красоту, первозданный растительный и животный мир: каменные речные пороги, березовая роща. Хотя есть здесь и творения рук человеческих, например, фонтаны. На территории проживает стадо бизонов, косули, олени и лани. Экскурсия позволит не только насладиться пейзажами, но и познакомиться с историей этого края.

«Долина дьявола» - Актовский каньон

Актовский каньон часто называют "Долиной Дьявола". Между высоких скал извивается небольшая река Мертвовод. По легенде, древние скифы отправляли по ее течению в последний путь своих царей. Скалы вокруг возвышаются на 50 метров.

Это - один из старейших участков суши в Евразии, сформированный из вулканических пород. Море здесь высохло еще 60 миллионов лет назад. Длина всего каньона около пяти километров. Высота скал - до 50 метров.

В некоторых местах образуются отвесные каменные стены. На берегах лежат огромные валуны. В этих местах проводились многие ритуалы древних племен. В долине похоронено большинство скифских царей.

По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода. Отсюда и такое мрачное название. Геродот называет эту реку Эксампей, что в дословном переводе означает "мертвая вода". Сегодня Актовый каньон является прекрасным местом для отдыха, где все желающие могут насладится захватывающими видами, которые особо красивы в мае, когда природа просыпается и предстает перед туристами во всей красе.

Мигея

Древнее казацкое село Мигея расположено на берегах реки Южный Буг. Здесь есть дикая природа, крутые пороги и отдых, который вы никогда не забудете. Самое популярное занятие у туристов - рафтинг.

В начале мая Буг будет уже достаточно теплым, а пороги там такие же, как на горных реках. Доехать туда можно на автобусе, а уже на месте несколько компаний предлагают и сопровождение, и снаряжение. Помимо рафтинга, Мигея привлекает людей красивой природой, а также чудесным озером, где можно искупаться и позагорать.

Кинбурнская коса

Именно здесь Днепр впадает в Черное море. На Кинбурнской косе с незапамятных времен в первозданном виде сохранился растительный и животный мир. Длина берега составляет около 40 км, а ширина – от нескольких миллиметров до 10 км.

Уникальный микроклимат косы – морская вода с одной стороны, речная с другой, а также преобладание соснового леса – порождает еще одну особенность косы. Здесь произрастает огромное множество лекарственных трав, за что ее прозвали «аптекой под открытым небом».

Белые цапли, аисты, лебеди и пеликаны – кого только не встретишь в этом необыкновенном месте! И еще здесь около 300 озер с соленой, пресной водой и с лечебной грязью. А согласно древней легенде, у берегов косы состоялась битва, в которой победил Ахилл, после чего он устроил торжественные атлетические игры. В результате греки стали называть косу Ахиллов Бег.

На майские праздники сюда приезжает множество туристов, желающие хорошо и бюджетно отдохнуть в окружении удивительного ландшафта и живописной природы. Остановиться можно у местных жителей, либо разбить палатку в любом приглянувшемся вам месте.