В Николаеве пройдет фестиваль «Николаевские зори»

25.04.17 10:26Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Управление культуры Николаевской облгосадминистрации, Николаевский областной центр народного творчества и культурно-образовательной работы приглашает в концерт-холл «Юность» на всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Николаевские зори».

Фестиваль-конкурс проводится раз в два года с целью сохранения украинских национальных хореографических традиций и традиций национальных меньшинств Украины, поиска юных талантов, поддержки хореографических аматорских коллективов, талантливых хореографов и балетмейстеров-постановщиков.

В конкурсной программе участвуют более ста хореографических коллективов из Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой областей и других регионов Украины. Председатель жюри – художественный руководитель и главный балетмейстер академического ансамбля украинской музыки, песни и танца «Чайка» Одесской областной филармонии Юрий Саакянц. Директор фестиваля - заслуженная артистка Украины Наталия Баштовая.

В программе фестиваля: 29 апреля в 10.00 конкурсная программа эстрадно-современного танца и сценическо-бальной хореографии; 30 апреля в 10.00 конкурсная программа детской оригинальной хореографи, классического и народно-сценического танца; 1 мая в 12.00 гала-концерт.

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