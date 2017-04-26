Николаевцев приглашают на фестиваль «Адреналиновая МаЁвочКА 2017» Николаевцев приглашают провести 29 и 30 апреля на фестивале «Адреналиновая МаЁвочКА 2017» в Ташкентском лесу на берегу Ингула (возле с. Мешково-Погорелово). Во время фестиваля участников ждут спортивные и экстремальные аттракционы. Фестиваль будет сопровождаться Dj-сетами и выступлениями музыкальных коллективов. В базовую программу входят верёвочный парк, скалодром, спуск на 100-метровом троллее, лучно-арбалетный тир, прогулка на байдарках, 10-метровый роуп-джампинг. Все два дня фестиваля желающие смогут проявлять свои таланты на спортивных площадках в игре в волейбол, бадминтон, настольный теннис, футбол, фрисби, а также попробовать свою силу в арм-спорте. Дополнительно к спортивной части фестиваля гостей МаЁвочКи ожидает шашлык и ночное fire-show. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама