Николаевцев приглашают на фестиваль «Адреналиновая МаЁвочКА 2017»

26.04.17 17:23Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Николаевцев приглашают провести 29 и 30 апреля на фестивале «Адреналиновая МаЁвочКА 2017» в Ташкентском лесу на берегу Ингула (возле с. Мешково-Погорелово).

Во время фестиваля участников ждут спортивные и экстремальные аттракционы. Фестиваль будет сопровождаться Dj-сетами и выступлениями музыкальных коллективов.

В базовую программу входят верёвочный парк, скалодром, спуск на 100-метровом троллее, лучно-арбалетный тир, прогулка на байдарках, 10-метровый роуп-джампинг. Все два дня фестиваля желающие смогут проявлять свои таланты на спортивных площадках в игре в волейбол, бадминтон, настольный теннис, футбол, фрисби, а также попробовать свою силу в арм-спорте.

Дополнительно к спортивной части фестиваля гостей МаЁвочКи ожидает шашлык и ночное fire-show.

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Среда, 26.04.2017

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