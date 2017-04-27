Николаевцев приглашают на открытие парусного сезона

2 Мая в 12.00 состоится торжественное открытие парусного сезона в Николаевском яхт-клубе.

Об этом сообщает Дмитрий Удовицкий на странице фейсбуке.

«Сезон юбилейный — в этом году нашему Яхт-клубу исполняется 130 лет. По этому поводу уже запланировано много интересных мероприятий и одно из них стартует в тот же день — выставка-вернисаж Николаевских маринистов. Посмотрите на фотографиях — какая красота! Это не все, еще будет. Приходите посмотреть — вживую эти картины несут сильнейший заряд позитивных эмоций.

По этому поводу личное мнение и совет. Все эти картины продаются. Наш город пока еще существенно провинциальный и, возможно, это диктует низкую цену этих работ. На мой взгляд — они недооценены. Так будет не всегда. Будет новый сайт, будет онлайн-выставка, будет возможность немедленно купить любую картинку, оплатить ее картой — и уедут они в Израиль или в Германию. Теплые, радостные полотна нашего милого города. Поэтому — покупайте сейчас, пока недорого».