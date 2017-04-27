Николаевцев приглашают на открытие парусного сезона

27.04.17 13:32Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

2 Мая в 12.00 состоится торжественное открытие парусного сезона в Николаевском яхт-клубе.

Об этом сообщает Дмитрий Удовицкий на странице фейсбуке.

«Сезон юбилейный — в этом году нашему Яхт-клубу исполняется 130 лет. По этому поводу уже запланировано много интересных мероприятий и одно из них стартует в тот же день — выставка-вернисаж Николаевских маринистов. Посмотрите на фотографиях — какая красота! Это не все, еще будет. Приходите посмотреть — вживую эти картины несут сильнейший заряд позитивных эмоций.

По этому поводу личное мнение и совет. Все эти картины продаются. Наш город пока еще существенно провинциальный и, возможно, это диктует низкую цену этих работ. На мой взгляд — они недооценены. Так будет не всегда. Будет новый сайт, будет онлайн-выставка, будет возможность немедленно купить любую картинку, оплатить ее картой — и уедут они в Израиль или в Германию. Теплые, радостные полотна нашего милого города. Поэтому — покупайте сейчас, пока недорого».

Похожие новости

26.04.17 17:23Николаевцев приглашают на фестиваль «Адреналиновая МаЁвочКА 2017»

03.04.17 14:27Очередная пиар-акция мэра Николаева

01.04.17 18:45В высшей лиге баскетболисты «Нико-Баскета» дважды проиграли в Ровно

29.03.17 12:40В Николаеве предоставят адресную помощь нуждающимся

28.03.17 14:17У николаевских прыгунов в воду пять медалей на чемпионате Украины среди юниоров

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 27.04.2017

Закругление верхнее-левое

19:12Кличко-Джошуа: битва взглядов

18:48Президент назначил Инну Бойко председателем Снигиревской райгосадминистрации

18:36В Николаеве полиция открыла уголовное дело по мирному пикету портовиков

18:23Мы можем принимать решения без «Оппозиционного блока»: губернатор Николаевщины

18:03Вячеслав Узелков разбил машину вдребезги из-за появления на трассе лося

17:47Нацкомиссия опубликовала постановление об отмене абонплаты за газ

17:35Визы в страны Евросоюза отменят, но введут регистрацию

17:22В Николаеве проведут первый семейный фестиваль Riviera Fest

17:07Парень открыл стрельбу в Житомире: есть раненые

16:49В России рассказали, в каком случае Путин лишиться власти

16:24Скандал на сессии Николаевского облсовета

16:05По закону Савченко: убийцам Оксаны Макар уменьшили сроки заключения

15:50Как будут работать банки на майские праздники 2017

15:37Во Франции нашли заброшенный автосалон Lada

15:25На сессии Николаевского облсовета призвали возбудить уголовное дело против Порошенко

15:05В Николаеве недооценили популярность «Динамо»

14:43Выпитое залпом пиво грозит инфарктом: ученые

14:27В центре Николаева неизвестные вывесили флаг "Правого Сектора"

14:17Альбина Джанабаева впервые опубликовала фото со своим супругом Валерием Меладзе

14:01В Херсонской области мужчина в квартире устраивал опиумные вечеринки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.04.17 19:121950

Кубок Украины по футболу: матч "Полтава" - "Шахтер" не состоится

13.04.17 19:252580

В Херсонской школе массовое отравление детей

13.04.17 19:372330

В Николаеве на пешеходном переходе водитель сбил подростка

13.04.17 19:412110

Сергей Жуков напал на Стаса Костюшкина

Самые читаемые

18.04.17 18:5328930

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229910

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006710

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015340

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика