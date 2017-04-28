Николаевцев приглашают на праздник - День Победы!

28.04.17 10:00Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Дорогие николаевцы! Приближается самый значимый и замечательный всенародный праздник – День Победы!

Общественная организация «Миколаїв-єдина родина» позаботится о том, чтобы этот день – 9 Мая стал для вас по-настоящему праздничным и запомнился надолго.

В парках "Юность" в 14.00 и "Лески" (возле кинотеатра «Искра») в 11.00 вас ожидает много интересных встреч.

Военно-полевая кухня и фронтовые «сто грамм» напомнят ветеранам о военном фронтовом братстве и днях, проведенных в окопах второй мировой. Об этом же напомнят и песни военных лет, которые прозвучат в исполнении различных самодеятельных коллективов города.

И, конечно же, вы сами сможете принять активное участие в этом празднике: вспомнить танцы вашей молодости и спеть под аккордеон любимые песни.

Приходите, будет интересно. Мы вас ждем!

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