Украинцев просят пока не ездить в Македонию

Особенно рекомендуют не ехать в центральную часть Скопье.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Скопье из-за протестов. Об говорится в сообщении консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter в пятницу, 28 апреля.

"Протесты в Скопье, Македония: консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", – сказано в сообщении.

Напомним, вечером 27 апреля в парламент Македонии ворвались демонстранты и напали на представителей оппозиции. Позже бойцы спецподразделения полиции провели операцию по освобождению заблокированных депутатов и нового спикера республики.