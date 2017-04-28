Украинцев просят пока не ездить в Македонию

28.04.17 11:45Сколько просмотров этой статьи14Сколько комментариев этой статьи0

Особенно рекомендуют не ехать в центральную часть Скопье.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Скопье из-за протестов. Об говорится в сообщении консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter в пятницу, 28 апреля.

"Протесты в Скопье, Македония: консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", – сказано в сообщении.

Напомним, вечером 27 апреля в парламент Македонии ворвались демонстранты и напали на представителей оппозиции. Позже бойцы спецподразделения полиции провели операцию по освобождению заблокированных депутатов и нового спикера республики.

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Пятница, 28.04.2017

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