В Миколаєві виступить відомий український науковець Ярослав Грицак 29 квітня о 14.30 у Миколаївській обласній науковій бібліотеці ім.О.Гмирьова відбудеться лекція українського науковця, професора українського католицького університету та публіциста Ярослава Грицака. Про це повідомяється на офіційній сторинці Агенції розвитку у Facebook. «Кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. В нашому випадку - один з найбільш шанованих українських істориків Ярослав Грицак спеціально приїхав до Миколаєва з відкритою лекцією «Зроби собі Україну». Тим більше, що вхід вільний і дуже цікавий спікер (чим не мотивація!?)», - йдеться у повідомленні. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама