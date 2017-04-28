14.04.17 17:332080
В Миколаєві виступить відомий український науковець Ярослав Грицак
|28.04.17 16:09
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29 квітня о 14.30 у Миколаївській обласній науковій бібліотеці ім.О.Гмирьова відбудеться лекція українського науковця, професора українського католицького університету та публіциста Ярослава Грицака.
29 квітня о 14.30 у Миколаївській обласній науковій бібліотеці ім.О.Гмирьова відбудеться лекція українського науковця, професора українського католицького університету та публіциста Ярослава Грицака.
Про це повідомяється на офіційній сторинці Агенції розвитку у Facebook.
«Кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори. В нашому випадку - один з найбільш шанованих українських істориків Ярослав Грицак спеціально приїхав до Миколаєва з відкритою лекцією «Зроби собі Україну». Тим більше, що вхід вільний і дуже цікавий спікер (чим не мотивація!?)», - йдеться у повідомленні.