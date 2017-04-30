Вокруг "Евровидения" в Киеве разгорелся очередной скандал

30.04.17 20:54Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Организаторы Евровидения продали более 2 тысяч билетов на несуществующие места.

Организаторы конкурса Евровидение-2017 продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места.

Об этом рассказал руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Накладка произошла из-за того, что реализация билетов началась еще до того, как была построена площадка для проведения конкурса.

Во время строительства изменилась схема рассадки зрителей в зале. После подготовки помещения обнаружилось, что некоторые места нельзя расположить согласно предварительному проекту.

"После того, как был выбран подрядчик, и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет", — сказал Дмитрий Феликсов.

Из-за адаптации зала МВЦ к Евровидению-2017 зрителям заменят билеты. В среднем речь идет о 2% от общего количества мест. Места зрителям обещают заменить или вернуть деньги. Алгоритм прост: все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua, им предложат другой билет на то же самое шоу или в качестве альтернативы — возврат средств.

Евровидение-2017 пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

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Воскресенье, 30.04.2017

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