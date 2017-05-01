18.04.17 08:001670
Завтра в Николаеве пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе
|01.05.17 17:46
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Во вторник, 2 мая, в 16:00 в Николаеве в Каштановом сквере пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе, произошедшим в этот день в 2014 году.
Во вторник, 2 мая, в 16:00 в Николаеве в Каштановом сквере пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе, произошедшим в этот день в 2014 году.
Об этом сообщают организаторы акции - Экспертно-аналитическое агентство «группы 2 мая».
Как пишет "Эгалите", мероприятие будет состоять из нескольких частей:
Выступление представителя из Одессы, который расскажет о 2 мая 2014 в Одессе.
Минута молчания и молебен.
Передача книги «Одесса 2 мая 2014-го. Как это было» представителям библиотек города. В книге собраны материалы и документы независимого журналистского расследования «Группы 2 мая».