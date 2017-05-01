Завтра в Николаеве пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе

01.05.17 17:46Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Во вторник, 2 мая, в 16:00 в Николаеве в Каштановом сквере пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе, произошедшим в этот день в 2014 году.

Об этом сообщают организаторы акции - Экспертно-аналитическое агентство «группы 2 мая».

Как пишет "Эгалите", мероприятие будет состоять из нескольких частей:

  1. Выступление представителя из Одессы, который расскажет о 2 мая 2014 в Одессе.

  2. Минута молчания и молебен.

  3. Передача книги «Одесса 2 мая 2014-го. Как это было» представителям библиотек города. В книге собраны материалы и документы независимого журналистского расследования «Группы 2 мая».

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