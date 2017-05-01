Завтра в Николаеве пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе

Во вторник, 2 мая, в 16:00 в Николаеве в Каштановом сквере пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе, произошедшим в этот день в 2014 году.

Об этом сообщают организаторы акции - Экспертно-аналитическое агентство «группы 2 мая».

Как пишет "Эгалите", мероприятие будет состоять из нескольких частей: