18.04.17 08:001670
Завтра в Николаеве состоится открытие яхтенного сезона
|01.05.17 18:33
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2 мая в Николаеве состоится самое долгожданное событие — открытие яхтенного сезона. Юбилейного — старейшему яхт-клубу страны исполняется уже 130 лет!
2 мая в Николаеве состоится самое долгожданное событие — открытие яхтенного сезона. Юбилейного — старейшему яхт-клубу страны исполняется уже 130 лет!
И это означает, что в Украине есть еще одна столица — парусная.
Открывает сезон детская регата в акватории Областного яхт-клуба.
Как пишет "Эксперт-тур", парад-открытие начнется в 12 часов. Торжественное настроение гарантирует духовой оркестр — без музыки в такой день не обойтись.
У причала желающих совершить прогулку по воде будут ждать речные трамвайчики и катамаран.