Завтра в Николаеве состоится открытие яхтенного сезона

2 мая в Николаеве состоится самое долгожданное событие — открытие яхтенного сезона. Юбилейного — старейшему яхт-клубу страны исполняется уже 130 лет!

И это означает, что в Украине есть еще одна столица — парусная.

Открывает сезон детская регата в акватории Областного яхт-клуба.

Как пишет "Эксперт-тур", парад-открытие начнется в 12 часов. Торжественное настроение гарантирует духовой оркестр — без музыки в такой день не обойтись.

У причала желающих совершить прогулку по воде будут ждать речные трамвайчики и катамаран.