В Николаеве объявлен конкурс на лучший торт Наполеон

21 июня в Николаева состоялось открытие кулинарного конкурса сладкого символа Николаева «Николаевский Наполеон».

Организаторы проекта – Олег Чередниченко и Федор Левченко — думали над условиями конкурса и ради объективности провели опрос Николаевцев о том, какой торт может называться Николаевским. Первое место занял торт Наполеон.

Правда, разгорелось много дискуссий о том, что это известный торт и рецепт его не оригинален. Но это не совсем так. В каждой Николаевской семье готовится торт Наполеон. Каждая семья имеет свой, особый рецепт Наполеона.

Каждая семья считает свой Наполеон самым вкусным. Рецептов Наполеона множество, и даже если два человека готовят по, казалось бы, одному рецепту, вкус получается разным. Но организаторы решили пойти немного дальше и видоизменить всем известный Наполеон, чтоб он стал Николаевским.

По условиям, на конкурс принимаются торты на основе Наполеона (от 5 и более слоеных или песочных коржей, перемазанных кремом), но должны содержать авторские изменения в виде одного или двух коржей или прослоек другого содержания.

Например, это может быть фруктовая прослойка, прослойка в виде кули, мусса, джема, мармелада, безе, желе, крема, кроконата, шоколада или любая другая, на усмотрение автора.

Технические характеристики торта:

торт не должен содержать сложных ингредиентов, которые невозможно приобрести в Николаеве;

вес от 1 до 2 кг.;

срок годности не менее 3-х дней при температуре +5 градусов;

торт должен отличаться от классического Наполеона наличием одной или двух прослоек отличающихся от основных ингредиентов (коржей и крема);

торт может иметь круглую или квадратную форму;

торт не должен терять форму при транспортировке;

автор должен предоставить подробный список продуктов до гр.;

обязательно пошаговая инструкция приготовления, желательно с фото и видео.

Судейская коллегия, в которую входят кулинары и известные николаевцы из разных сфер жизнедеятельности нашего города, знакомится с рецептами и отбирает участников для финала. В финале участники представляют готовые изделия.

Кстати, судейскую коллегию возглавляет одесский ресторатор Савелий Либкин, который успешно провел подобный конкурс в Одессе. На открытии «Николаевского Наполеона» Савелий Либкин делился своим опытом и даже привез победителя одесского конкурса в Николаев.

Любой житель Николаевской области или творческий коллектив может принять участие в конкурсе, а проходить он будет в несколько этапов:

21 июня – 30 августа: Подача рецептов в судейскую коллегию;

22 июня – 30 августа: Глава судейской коллегии и профессиональные члены коллегии изучают рецепты и отбирают участников финала.

1 июня – 1 сентября: Все члены судейской коллегии знакомятся с попавшими в финал рецептами тортов;

2 сентября: Проведение Финала и определение победителя и призеров.

Победители конкурса получат призы:

1 место – Почетный Диплом победителя; Памятная табличка «В этом доме живет автор кондитерского изделия «Николаевский Наполеон», сладкого символа Николаева»; Путевка на 2-х в Египет или Турцию на 7 дней.

2 место – Профессиональный миксер Kitchenaid; Почетный Диплом призера.

3 место – 3 тысячи гривен; Почетный Диплом призера.

Все участники конкурса получат в подарок сувенирную продукцию с логотипом конкурса, сертификаты на печать от Дом рекламы БАШНЯ, сертификаты от “Львівські пляцки в Миколаєві”, дипломы участников финала.

Официальные новости проекта будут публиковаться здесь:

Фейсбук www.facebook.com/niknapoleon

Инстаграм http://instagram.com/napoleon_niko

А еще организаторы предусмотрели призы для тех, кто будет активно поддерживать проект в социальных сетях.

Всех жители Николаевской области, у которых есть аккаунт в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм, приглашают принять участие в движении волонтеров кулинарного конкурса «Николаевский Наполеон».

Желающим необходимо c 21 июня по 10 сентября 2017 года делать перепосты на свой аккаунт новостей проекта. Новости будут регулярно размещаться на официальных страницах конкурса:

www.facebook.com/niknapoleon

https://www.instagram.com/napoleon_niko

Все перепосты нужно сопровождать хэштегом #niknapoleon

В начале октября 2017 года, в первый день изготовления первой партии победившего торта «Николаевский Наполеон» всем активным участникам движения волонтеров в торжественной обстановке будут вручены: Торт «Николаевский Наполеон» и сувениры с символикой «Николаевский Наполеон»!

В финале конкурса ожидаются народные гуляния со сладким столом прямо на улице Соборной!