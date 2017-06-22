В Николаеве появились новые варианты летней подработки

22.06.17 12:57Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Ведущие менеджеры регулярно проводят мониторинг ситуации на рынке. А поскольку лето уже в самом разгаре, вопрос о вариантах подработки становится особенно остро, сообщает "Новостной Николаев".

Работа в Николаеве на лето – популярный запрос. Здесь предлагаются достаточно комфортные условия работы и стабильный доход. Среди популярных подработок в Николаеве на лето, по мнению портала «Комсомольская правда» отмечают:

  • курьера (чаще всего пешего);

  • няню;

  • грузчика;

  • мерчандайзера;

  • промоутера.

Уровень зарплаты зависит от специфики ваших обязанностей, формы занятости, продолжительности рабочего дня. Однако средний показатель дохода составляет на сегодняшний день 5-6 тысяч гривен.

На лето работу в Николаеве можно найти на сайте Trud.com и других специализированных порталах. Это позволяет сократить время на поиски, и дает возможность узнавать о появлении подходящих вакансий сразу же, после их публикации.

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