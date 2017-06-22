Киев вошел в ТОП-50 самых дешевых городов мира для туристов

22.06.17 18:27Сколько просмотров этой статьи215Сколько комментариев этой статьи0

Самым дорогим для иностранцев оказалась столица Анголы Луанда, а также Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур.

Столица Украины вошла в ТОП-50 рейтинга наиболее дешевых городов мира для иностранцев.

Об этом сообщает телеканал "Эспрессо.TB" со ссылкой на данные рейтинга компании Mercer. При составлении рейтинга учитывалась стоимость проживания для иностранцев в различных городах мира.

Всего в список включили 209 городов, среди которых Киев занял 163-е место. При этом сами места в рейтинге указываются от самого дорогого до самого дешевого города. Таким образом, Киев стал 46-м из самых дешевых городов в мире.

Первое место в списке самых дешевых занял Тунис, а в десятку вошли Бишкек (Киргизия), Скопье (Македония), Виндхук (Намибия), Блантайр (Малави) Тбилиси (Грузия), Монтеррей (Мексика), Сараево (Босния и Герцеговина), Карачи (Пакистан), Минск (Беларусь).

Самым дорогим для иностранцев оказалась столица Анголы Луанда, а также Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур.

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