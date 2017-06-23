Пограничники приглашают жителей Николаева на службу по контракту

Государственная пограничная служба Украины объявила о наборе на военную службу по контракту.

Об этом сообщили в отдельном региональном центре комплектования Госпогранслужбы Украины.

На службу приглашают граждан в возрасте от 18 лет, таким образом комплектуют подразделения охраны границы на территории Николаевской и Херсонской областей. Объявлен набор на должности: инспектор пограничной службы; участковый инспектор; инспектор-кинолог; инспектор-водитель; фельдшер.

Пограничники обещают стабильную заработную плату от 7 тысяч гривен. За подробной информацией просят обращаться по телефонам 0962398005 (Николаевская область), 0996739943 (Херсонская область) и 0676133167 (Запорожская область).