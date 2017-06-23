Мобильные группы николаевских студентов организуют летний досуг детей во дворах

23.06.17 13:00Сколько просмотров этой статьи203Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские студенты ЧНУ им. Петра Могилы и женская ассоциация «ДАНА» разработали социально значимый проект для обеспечения безопасного и содержательного проведения летнего досуга детей города Николаева – «Дети нашего двора».

В рамках проекта планирует из числа студентов организовать мобильные группы (по три студента) для организации досуга детей во дворах по месту жительства. Реализация проекта поможет не только социализировать подростков, но и направлять их энергию в конструктивное русло, формировать навыки безопасного поведения.

По словам организаторов, в сегодняшних условиях всевозможных рисков и участившихся случаев жертв детей от действий преступников, в том числе в социальных сетях, а также по разным причинам недостаточного контроля родителей за детьми, проект очень актуален.

  • Студенты по возрасту и представлениям о жизни ближе к подросткам. Они смогут стать старшими товарищами детям, просто выслушать их и понять их тревоги, в значительной степени помочь советами, организацией встреч со специалистами по правам человека, профилактике наркомании, предупреждению жертв опасных манипуляций в социальных сетях, полового воспитания, правил дорожного движения и просто социальной поддержки. Студенты будут учиться приобретать авторитет и признание детей, смогут почувствовать личную значимость и ответственность за других, быть им примером - комментирует автор проекта, доцент кафедры политических наук ЧНУ им. П. Могилы Вера Ярошенко.

Со стороны городской и областной власти проект получил одобрение и поддержку.

Встречи для детей в николаевских дворах с наиболее густонаселённым проживанием горожан начнутся с 3 июля.

К реализации проекта приглашаются спонсоры для организации материальной поддержки проекта, волонтеры, представители молодежных и других общественных организаций, студенты вузов города - педагогического, юридического и института культуры, методист-педагог; преподаватели для проведения семинаров по подготовке волонтеров; педагог-организатор, нарколог, врач-ювенолог, специалист по правам ребенка и правилам дорожного движения.

Для справок обращаться к руководителю проекта «Дети нашего двора» Вере Ярошенко (т. 0512-72 20 18 и 067 838 51 58).

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