Названы бюджетные топ-направления для отдыха в Европе

23.06.17 18:15Сколько просмотров этой статьи208Сколько комментариев этой статьи0

На первом месте оказался регион Астурия на севере Испании.

Компания Mastercard обнародовала рейтинг малоизвестных туристических мест для бюджетного отдыха в Европе. Лидером списка стал регион Астурия на севере Испании, о чем отмечено в официальном пресс-релизе компании.

Известно, что в Астурии располагается Ковадонга, которая является местом поклонения и паломничества христиан. Кроме того здесь находятся два озера, которые пользуются популярностью среди путешественников.

Вторую позицию в списке занял древнейший город Мальты Зеббудж. Основание населенного пункта произошло еще в 1282 году. До сих пор в нем остается церковь, построенная в 1736 году.

На третьей позиции обосновался Зальцкаммергут — историческая область в Австрии. Гора Дахштайн, расположенная на его территории, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того эксперты упомянули в списке Азорские острова в Португалии, деревню Леднице-Вальтице в Чехии, остров Сааремаа в Эстонии, мыс Колка в Латвии и другие места.

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