17.06.17 18:002590
Названы бюджетные топ-направления для отдыха в Европе
|23.06.17 18:15
|208
|0
На первом месте оказался регион Астурия на севере Испании.
На первом месте оказался регион Астурия на севере Испании.
Компания Mastercard обнародовала рейтинг малоизвестных туристических мест для бюджетного отдыха в Европе. Лидером списка стал регион Астурия на севере Испании, о чем отмечено в официальном пресс-релизе компании.
Известно, что в Астурии располагается Ковадонга, которая является местом поклонения и паломничества христиан. Кроме того здесь находятся два озера, которые пользуются популярностью среди путешественников.
Вторую позицию в списке занял древнейший город Мальты Зеббудж. Основание населенного пункта произошло еще в 1282 году. До сих пор в нем остается церковь, построенная в 1736 году.
На третьей позиции обосновался Зальцкаммергут — историческая область в Австрии. Гора Дахштайн, расположенная на его территории, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того эксперты упомянули в списке Азорские острова в Португалии, деревню Леднице-Вальтице в Чехии, остров Сааремаа в Эстонии, мыс Колка в Латвии и другие места.