17.06.17 18:002590
Завтра в Николаеве пройдет благотворительная ярмарка
|23.06.17 18:34
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Завтра, 24 июня, в Николаеве состоится благотворительный ярмарок по адресу просп. Богоявленский, 319 А, в сквере "Белая акация".
Завтра, 24 июня, в Николаеве состоится благотворительный ярмарок по адресу просп. Богоявленский, 319 А, в сквере "Белая акация".
Вещи будут проданы, а вырученные средства пойдут на лечение годовалого мальчика Егора Гончара, которому диагностировали острую миелоидную лейкемию (необходимо собрать свыше 100 тысяч евро).
Также в конце вечера состоится показ фильма "Живая ватра" о жизни современных пастухов в Карпатах.
Начало благотворительной ярмарки в 17:00, а показа фильма – в 21:00