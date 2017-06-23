Завтра в Николаеве пройдет благотворительная ярмарка Завтра, 24 июня, в Николаеве состоится благотворительный ярмарок по адресу просп. Богоявленский, 319 А, в сквере "Белая акация". Вещи будут проданы, а вырученные средства пойдут на лечение годовалого мальчика Егора Гончара, которому диагностировали острую миелоидную лейкемию (необходимо собрать свыше 100 тысяч евро). Также в конце вечера состоится показ фильма "Живая ватра" о жизни современных пастухов в Карпатах. Начало благотворительной ярмарки в 17:00, а показа фильма – в 21:00 Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама