Как в Николаеве будут праздновать Ивана Купала

В Николаеве на Ивана Купала состоится праздничное мероприятие с играми для детей, фаео-шоу, хороводы и различные мастер-классы.

Об этом интернет-изданию «Мой город» сообщили организаторы.

Празднование состоится в парке «Победа» 1 июля. Отмечается, что подобрали выходной день, чтобы все желающие могли поучаствовать.

«Ночь на Ивана Купала — это время единства с природой, необычных традиций и интересных обрядов. Ранее праздник Ивана Купала отмечалось на Руси в день летнего солнцестояния, 22 июня. С приходом христианства праздник приурочили ко дню рождения пророка Иоанна Крестителя и начали отмечать 24 июня, а с переходом на григорианский календарь — 7 июля. Организаторы мероприятия решили найти золотую середину между двумя датами и отпраздновать этот праздник в кругу наших друзей 1 июля, основная причина — это выходной день, поэтому каждый желающий очистить свой дух на целый год, прыгая через горячее пламя, сможет найти время и посетить наш удивительный праздник», — отмечается в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Гостей ожидают обрядовая часть вечера (Марена и Купало, волшебные нимфы и русалки, казацкий играй, фаер-шоу, прыжки через костер), а также развлекательная часть с различными играми, ярмаркой и мастер-классами.

«Большая просьба для всех: для создания этнической, первичной атмосферы — вход на территорию проведения мероприятия исключительно в вышиванках, веночках, светлых нарядах. На всех кто придет не соблюдая дресс-кода — будут ожидать бесенята (а в их руки лучше не попадать», — просят организаторы.