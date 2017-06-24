В Николаеве выяснят, кто умнее: газетчики, телевизионщики или интернетчики?

В четверг, 29 июня, в 14.00 в Николаевском городском дворце творчества учащихся состоится турнир по «Что? Где? Когда? в зачет XVIII Спартакиады работников средств массовой информации Николаевской области.

Состав команды – до 6 участников.

Прием заявок от СМИ по эл. почте: nik_news95@ukr.net или по факсу 50-01-08 заканчивается в среду, 28 июня в 17.00.

Главный судья соревнований – президент клуба интеллектуальных игр «Виктория» Татьяна Макаронова.

Поддержка – САН ИнБев Украина, «Сандора».

Оргкомитет Спартакиады, правление Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов, региональное отделение НОК Украины в Николаевской области.

Тел. 37-07-12.