17.06.17 18:002590
В Николаеве выяснят, кто умнее: газетчики, телевизионщики или интернетчики?
|24.06.17 09:15
|216
|0
В четверг, 29 июня, в 14.00 в Николаевском городском дворце творчества учащихся состоится турнир по «Что? Где? Когда? в зачет XVIII Спартакиады работников средств массовой информации Николаевской области.
В четверг, 29 июня, в 14.00 в Николаевском городском дворце творчества учащихся состоится турнир по «Что? Где? Когда? в зачет XVIII Спартакиады работников средств массовой информации Николаевской области.
Состав команды – до 6 участников.
Прием заявок от СМИ по эл. почте: nik_news95@ukr.net или по факсу 50-01-08 заканчивается в среду, 28 июня в 17.00.
Главный судья соревнований – президент клуба интеллектуальных игр «Виктория» Татьяна Макаронова.
Поддержка – САН ИнБев Украина, «Сандора».
Оргкомитет Спартакиады, правление Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов, региональное отделение НОК Украины в Николаевской области.
Тел. 37-07-12.