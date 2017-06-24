Йога в Николаеве: жителям города показали индийское учение

24.06.17 18:38Сколько просмотров этой статьи235Сколько комментариев этой статьи0

Почти три года назад Международная ассамблея ООН поддержала инициативу Индии, чтобы учредить такой праздник, как Международный день йоги, который отмечается 21 июня. В связи с этим николаевские представители центров йоги уже второй год подряд выходят на улицу, чтобы дружно популяризировать индийское учение. В субботу, 24 июня, на площади около Областного Дворца культуры николаевцы массово собрались для праздника самопознания.

Официальная программа здесь началась с 8 часов утра и планирует продлиться до 21:00. Организаторы поделили день на несколько блоков с разным наполнением – для тела и души.

Таким образом, утренний блок был посвящен различным мастер-классам по сурья-намаскар, горячей йоге, акройоге, саджа-йоге. Все эти занятия направлены на то, чтобы показать николаевцам разнообразие йоги, а также предоставить возможность попробовать себя в этом, потренироваться и обогатить свой опыт новыми источниками познания.

В дальнейшую программу входит лекционная часть, благодаря которой можно будет узнать больше о йога-терапии, мантра-йоге и сыроедении.

Уникальные спектакли, которые приготовили не профессионалы, но настоящие любители йоги, продемонстрируют ее философию. А изюминкой вечера станет запуск воздушных шаров в небо с пожеланиями.

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