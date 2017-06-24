17.06.17 18:002590
Йога в Николаеве: жителям города показали индийское учение
|24.06.17 18:38
|235
|0
Почти три года назад Международная ассамблея ООН поддержала инициативу Индии, чтобы учредить такой праздник, как Международный день йоги, который отмечается 21 июня. В связи с этим николаевские представители центров йоги уже второй год подряд выходят на улицу, чтобы дружно популяризировать индийское учение. В субботу, 24 июня, на площади около Областного Дворца культуры николаевцы массово собрались для праздника самопознания.
Почти три года назад Международная ассамблея ООН поддержала инициативу Индии, чтобы учредить такой праздник, как Международный день йоги, который отмечается 21 июня. В связи с этим николаевские представители центров йоги уже второй год подряд выходят на улицу, чтобы дружно популяризировать индийское учение. В субботу, 24 июня, на площади около Областного Дворца культуры николаевцы массово собрались для праздника самопознания.
Официальная программа здесь началась с 8 часов утра и планирует продлиться до 21:00. Организаторы поделили день на несколько блоков с разным наполнением – для тела и души.
Таким образом, утренний блок был посвящен различным мастер-классам по сурья-намаскар, горячей йоге, акройоге, саджа-йоге. Все эти занятия направлены на то, чтобы показать николаевцам разнообразие йоги, а также предоставить возможность попробовать себя в этом, потренироваться и обогатить свой опыт новыми источниками познания.
В дальнейшую программу входит лекционная часть, благодаря которой можно будет узнать больше о йога-терапии, мантра-йоге и сыроедении.
Уникальные спектакли, которые приготовили не профессионалы, но настоящие любители йоги, продемонстрируют ее философию. А изюминкой вечера станет запуск воздушных шаров в небо с пожеланиями.