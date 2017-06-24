В Николаеве «Мастерскую города» посвятят паркам.

В Николаеве снова проведут «Мастерскую города».

На этот раз она пройдет с 30 июня по 2 июля в парке «Победы».

Об этом сообщают организаторы в «Фейсбук».

В этом году темой «мастерской» выбрали парки и их роль в городах.

«За эти 3 дня каждый сможет побывать на лекциях и презентациях, посетить фотовыставки и открытые тренировки, стать участником одного из нескольких интересных воркшопов, и конечно же посмотреть вечером кино на пляже», — пишут организаторы. Проводить мероприятие будут в парке «Победы» возле волейбольной площадки.

В прошлом году также проводили «мастерскую города» в рамках недели городского развития Mykolaiv Urban Days. В частности киевский архитектор тогда представил свое видение развития площади Соборной и набережной.