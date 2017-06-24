17.06.17 18:002590
В Николаеве снова проведут «Мастерскую города»
|24.06.17 20:55
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В Николаеве «Мастерскую города» посвятят паркам.
В Николаеве «Мастерскую города» посвятят паркам.
В Николаеве снова проведут «Мастерскую города».
На этот раз она пройдет с 30 июня по 2 июля в парке «Победы».
Об этом сообщают организаторы в «Фейсбук».
В этом году темой «мастерской» выбрали парки и их роль в городах.
«За эти 3 дня каждый сможет побывать на лекциях и презентациях, посетить фотовыставки и открытые тренировки, стать участником одного из нескольких интересных воркшопов, и конечно же посмотреть вечером кино на пляже», — пишут организаторы. Проводить мероприятие будут в парке «Победы» возле волейбольной площадки.
В прошлом году также проводили «мастерскую города» в рамках недели городского развития Mykolaiv Urban Days. В частности киевский архитектор тогда представил свое видение развития площади Соборной и набережной.