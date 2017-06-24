Каждую субботу лета с 16:00 до 17:30 в яхт-клубе, а именно возле кафе «Дача», проходит маленький праздник для пенсионеров.

Ведь именно в этот день недели народный оркестр областного Дворца творчества культуры, под руководством Андрея Васильевича Чернова, играет великолепную музыку.

Репертуар разнообразный, и хоть рассчитан на старшее поколение, но это не мешает каждому пришедшему в этот субботний вечер в яхт-клуб, найти мелодию по душе.

Благодаря общественной организации «Миколаїв – єдина родина», чьей главой является Владислав Владимирович Чайка, пенсионеры вновь смогли почувствовать себя молодыми и унестись по волнам воспоминаний.

Музыканты начали свой уличный мини-концерт с романса «Давай пожмем друг другу руки», чему старшее поколение было безмерно благодарно.

Любовь Вениаминовна, жительница Николаева, поделилась своими впечатлениями: "Мы давно ходим на танцы. Они для нас в первую очередь отдых."

Елизавета, подруга Любови, также рассказала, для чего нужны такие встречи: «Музыка играет, и ты порхаешь, как бабочка. Заряд бодрости получаешь на всю неделю. Поэтому, мы очень благодарны, нам все нравится! Огромное спасибо Владиславу Владимировичу!».