По волнам воспоминаний…

24.06.17 20:20Сколько просмотров этой статьи475Сколько комментариев этой статьи0

Каждую субботу лета с 16:00 до 17:30 в яхт-клубе, а именно возле кафе «Дача», проходит маленький праздник для пенсионеров.

Ведь именно в этот день недели народный оркестр областного Дворца творчества культуры, под руководством Андрея Васильевича Чернова, играет великолепную музыку.

яхт-клуб

яхт-клуб

Репертуар разнообразный, и хоть рассчитан на старшее поколение, но это не мешает каждому пришедшему в этот субботний вечер в яхт-клуб, найти мелодию по душе.

яхт-клуб

яхт-клуб

Благодаря общественной организации «Миколаїв – єдина родина», чьей главой является Владислав Владимирович Чайка, пенсионеры вновь смогли почувствовать себя молодыми и унестись по волнам воспоминаний.

яхт-клуб яхт-клуб

яхт-клуб

Музыканты начали свой уличный мини-концерт с романса «Давай пожмем друг другу руки», чему старшее поколение было безмерно благодарно.

Любовь Вениаминовна, жительница Николаева, поделилась своими впечатлениями: "Мы давно ходим на танцы. Они для нас в первую очередь отдых."

Елизавета, подруга Любови, также рассказала, для чего нужны такие встречи: «Музыка играет, и ты порхаешь, как бабочка. Заряд бодрости получаешь на всю неделю. Поэтому, мы очень благодарны, нам все нравится! Огромное спасибо Владиславу Владимировичу!».

Виктория Ермолова

Похожие новости

13.05.17 22:00И вновь в яхт-клубе музыка звучит

14.04.17 15:01Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

25.03.17 15:05ОО «Миколаїв-єдина родина» на первом весеннем субботнике

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама