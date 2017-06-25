В Кривом Роге ждут прибытия мощей двух чудотворцев

С 25 июня по 8 июля в Криворожско-Никопольскую епархию прибудут две святыни из Афонского подворья города Киева: частица нетленных мощей Святителя Спиридона, Епископа Тримифунтского, чудотворца и частица нетленных мощей преподобного Алексия, человека Божия.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожской епархии.

График пребывания святынь:

25 июня (воскресенье) в 8:45 прибытие и торжественная встреча святынь в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Никополя (ул. Преображенская, 1). Пребывание святынь в соборе по 26 июня включительно.

27 июня (вторник), в праздник обретения мощей сщмч. Владимира, митр. Киевского, в 8:45 прибытие и торжественная встреча святынь в Святого сщмч. Владимира, митр. Киевского мужском монастыре г. Кривого Рога (ул. Монастырская (бывш. Фрунзе), 1). Пребывание святынь в монастыре по 28 июня включительно.

29 июня (четверг) в 8:45 прибытие и торжественная встреча святынь в Свято-Покровском женском монастыре г. Кривого Рога (ул. Эдуарда Фукса (бывш. Тухачевского), 58а).

Пребывание святынь в Свято-Покровском соборе монастыря до 1 июля включительно.

2 июля (воскресенье) в 8:45 прибытие и торжественная встреча святынь в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Кривого Рога (ул. Соборная, 1). Пребывание святынь в соборе по 8 июля включительно.

8 июля (суббота) после вечернего Богослужения – торжественные проводы святынь в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кривого Рога.