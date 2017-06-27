В зоопарке города Николаева пополнение: снежные макаки, игрунки и капуцин

В отделе приматов Николаевского зоопарка у многих питомцев родились малыши. В семействе японских макак (Macaca fuscata) — пополнение. У самочек Киры и Налы некоторое время назад родились детеныши.

Одному из детёнышей исполнился месяц, он родился 20 мая, второй малыш родился в День защиты детей – 1 июня.

Имена обезьянкам сотрудники отдела ещё не придумали, но увидеть их уже можно в летнем вольере вместе с сородичами, сообщает пресс-служба зоопарка.

В отделе приматов также подрастают малыши обыкновенных игрунок (Callithrix jacchus) – двоих очаровательных малышей можно увидеть у папы на спинке. Детёныш бурого капуцина (Sapajus nigritus), родившийся в апреле, также чувствует себя хорошо.

«Приходите в зоопарк!!! Получайте удовольствие от общения с удивительным миром животных», - приглашают сотрудники зверинца на странице в Facebook.