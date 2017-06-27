Завтра в Николаеве состоится фестиваль короткометражного кино и видеороликов В среду, 28 июня, в Каштановом сквере Николаева состоится показ фильмов и видеороликов приуроченный ко Дню Конституции Украины. Содержание роликов будет о защите прав детей, об этом рассказали сегодня организаторы мероприятия во время брифинга в Кризисном медиа-центре. Начало мероприятия начнется в 17:00, с награждения победителей фестиваля, после чего будет начат сам показ картин. Также будут проведены бесплатные консультации по правовым вопросам. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама