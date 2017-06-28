Топ-6 мест Николаевской области, которые необходимо посетить

На национальном украинском туристическом портале «Zruchno.Travel», который популяризирует и развивает туризм в Украине, опубликовали 6 самых знаковых мест, ради которых необходимо посетить Николаевскую область. Наверное, ни одна область Украины не может похвастаться таким количеством горных каньонов, нетронутых заповедных зон и неповторимых пейзажей.

Николаевщина славится бесподобными ландшафтами и природными богатствами, которые не оставят никого равнодушным.

Кинбурнская коса

Уникальный заповедник, где растет огромное количество лечебных трав, а также обитают сотни видов птиц и животных, стоит посетить хотя бы ради того, чтобы насладиться красотами практически нетронутой человеком природы. Коса – это наверное, самое известное место в Николаевской области, ведь именно здесь могущественный Днепр впадает в Черное море.

Также это место особенно привлекательно своим уникальным микроклиматом, ведь с одной стороны косы морская вода, а с другой – речная. Как гласит легенда, возле берегов Кинбурнской косы произошла битва, в которой победил Ахилл, после чего он устроил величественные атлетические игры. Именно поэтому можно услышать, что это место называют Ахиллов Бег.

«Долина Дьявола»

Николаевская область также может похвастаться Актовским каньоном. Его еще называют «Долина Дьявола». Каньон является одним из самых необычных и красивых мест в Украине. Это место поражает не только своими красотами, но и названием природных ландшафтов. Например, одна из рек, которая извивается меж высоких скал, называется Мертвовод.

В заповеднике можно встретить уйму фазанов, черепах, ондатр, кротов, ястребов, бизонов, диких кабанов и оленей. Особенно интересно о каньоне повествует легенда, а именно, что древние скифы отправляли по Мертвоводу в последний путь своих царей, считая, что именно тут находятся врата в рай, а «дьявольское» название место получило гораздо позже.

Около 4 миллиардов лет назад в долине кипел вулкан, который не охладел до сих пор, поэтому на горах зимой растут фиалки.

Трикратский лес

Около маленького села Трикраты раскинулся большой парк, общей площадью в 247 гектаров. Внушающие размеры парка заставили людей называть его лесом. Наибольшая ценность Трикратского леса – 350 дубов, большинство которых отпраздновали 200-летний юбилей. Парк был высажен по приказу Виктора Скажинского в 70-е года XIX века.

Историко-археологический заповедник «Ольвия»

Настоящей достопримечательностью для туристов по всей Украине является одна из греческих колоний – Ольвия. Еще в начале ХХ века на землях северного Причерноморья археологами были найдены нефритовые топоры, а практически идентичные находки были обнаружены в легендарной Трое.

Также примечательно, что на территории заповедника можно увидеть фрагменты древнего квартала, главную дорогу, землянки и храмы. Обратим внимание, что перед храмом Аполлона сохранился алтарь, на котором даже сейчас символично приносят жертву в виде вина.

Остров Березань

Частью Ольвийского заповедника выступает остров Березань, однако он стоит того, чтобы выделить на него свое свободное время отдельным пунктом. Особенно интересна история этого места. Кроме своих широт и просторов остров привлекает туристов, как археологическая памятка.

С конца VII века до н.э. тут размещалось древнегреческое поселение Борисфен. На острове был обнаружен огромный лабиринт подземных строений. Говорят, что именно этот остров упоминал Пушкин, называя его Буян, в «Сказке про царя Салтана». Большую часть своих секретов с давних времен Березань еще сохраняет в тайне.

За достопримечательностью закрепилось и второе название - остров Лейтенанта Шмидта. Однако, с этим местом связано и трагическое событие. В 1906 году по решению суда Российской империи на острове расстреляли бунтарного командира эскадры Черноморского флота и руководителей восстания на крейсере «Очаков».

Мельница Скаржинского

Село Мигия Николаевской области стало одним из самых популярных туристических мест в стране. Это место стало настоящей меккой для любителей активного и экстремального отдыха – большое количество водных порогов позволяет туристам заниматься тут рафтингом. Но привлекает гостей Мигия не только природными изюминками – тут можно увидеть необычную старинную мельницу.

Снаружи она выглядит, как средневековый пятиэтажный замок, построенный из камня и кирпича. Когда-то самое мощное предпринимательство, которое изготовляло около 3 тысяч пудов муки в день, а сегодня не только архитектурная памятка, но действующая гостиница приглашает желающих посетить мельницу Скаржинского.