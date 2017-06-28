В Ночь на Купала николаевцам обещают незабываемую мистерию

28.06.17 20:42Сколько просмотров этой статьи165Сколько комментариев этой статьи0

1 июля в николаевском Парке Победы на «Аллее казацкой славы» пройдут массовые гуляния горожан самого мистического праздника «Ночь на Купала».

Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети Facebook.

Во время праздника николаевцы присоединятся к настоящим украинским народным обрядам: плетению венков, сватовству Марены, загадыванию желания у свадебного дерева, ведению хороводов, прыжкам через купальский костер, а также увидят «Огненный герц» и шоу «Огненный барабан» в исполнении крепких казаков и поучаствуют в квесте по поиску цветка папоротника. В завершение праздника состоится семейный обряд у воды – участники зажгут «Свечу памяти» за святые души предков.

Помимо этого гостей праздника ждет праздничная ярмарка: обереги, украшения и целебные чайные сборы, хенд-мейд, куклы-мотанки. Участников будут угощать блюдами украинской и татарской кухни, вкусными напитками, которыми они смогут наслаждаться в лобби-зоне, наблюдая за концертом. Для каждого ребенка бесплатный вкусный сюрприз. Отдельный приз достанется за самый яркий купальский семейный образ.

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