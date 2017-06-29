Николаевцев приглашают на урбанистический фестиваль «Майстерня міста»

С 30 июня по 2 июля, в николаевском парке Победы, возле волейбольной площадки, пройдет урбанистический фестиваль «Майстерня міста», сообщает "0512 ua".

В течении 3 дней каждый посетитель парка может стать участником интересных лекций и презентаций, послушать представителей власти о проблемах зеленых зон города, принять участие в увлекательных дискуссиях и воркшопах, сообщает пресс-служба Агентства развития Николаева.

«В году «Майстерні міста» посвящена паркам и роли зеленых насаждений в городе Николаеве. Парки – это большая часть нашего города, которая, к сожалению, в данный момент находится не в самом лучшем состоянии. И наша задача, как Агентства и жителей города, привлечь внимание к этой проблеме и подумать, как мы можем совместно с властью, общественными организациями и горожанами сможем совместно ее решить», - рассказывает менеджер проекта Евгения Дулько.

Помимо образовательной программы, в этом году, на горожан, ожидает большое количество визуального «зеленого» контента – больше пяти выставок на тему различных парков не только Николаева и городов Украины, но мира в целом .

«Мы понимаем, что в мире паркам уделяется очень много времени. Поэтому, дабы показать, что есть огромный мировой опыт в развитии и благоустройстве зеленых насаждений, мы решили подготовить небольшую выставку «Парки мира», где представили примеры из разных стран, которые перекликаются с ландшафтными особенностями нашего парка Победы. Результат наглядно демонстрирует, что даже не самыми дорогими методами можно сделать благоустройство удобным, комфортным, инклюзивным и современным», - подчеркнула организатор.

Традиционно, каждый вечер, посетители могут стать зрителями кинопоказов под открытым небом , но уже не на Соборной площади, а на пляже Стрелка.

Пройдемся детальнее по программе:

30 июня в 17:00 состоится официальное открытие «Майстерні міста» при участии заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Мкртыча Мкртчяна и начальника управления экологии департамента ЖКХ Владимира Корчагова. Вслед за официальным стартом фестиваля состоятся презентация стратегии развития парка Победы и дискуссия на тему будущего самой большой зеленой зоны Николаева.

1 июля все желающие дизайнеры, архитекторы, фотографы и просто любители архитектуры и ландшафтного дизайна могут стать участниками Архитектурного воркшопа “Быстрые “победы” для парка Победы” , цель которого - создать микро проекты тактического урбанизма, которые можно реализовать в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

А уже 2-го июля те, кто имеет отношение к организации массовых акций и мероприятий, состоит в общественных организациях и хочет реализовывать свои инициативы, имеют возможность посетить воркшоп “Практики привлечения жителей к управлению городом” .

Также, 1-го июля у каждого посетителя Главного павильона, в 17:30 есть возможность получить сборник “(Не) задоволення публічними просторами” во время одноименной презентации .

Помимо выше заявленных мероприятий на посетителей «Майстерні міста» ожидают и другие увлекательные лекции, дискуссии и презентации. На локации в свободном доступе будет питьевая вода. Для желающих подкрепиться – отдельная фудзона.

В этом году мероприятие организовано Агентством развития Николаева и Исполнительным комитетом Николаевского городского совета.