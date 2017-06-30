Давай поженимся: письма абонентов Николаева

30.06.17 14:15Сколько просмотров этой статьи94Сколько комментариев этой статьи0

Письма абонентам пишите по адресу: 54030, г. Николаев-30, а/я 166, абоненту НН-... Не забудьте вложить чистый конверт.

С анкетами абонентов, подборкой брачных объявлений можно ознакомиться и подать объявление о знакомстве в службу «Содействие» (г. Николаев, ул. Рабочая, 2а, 5-й этаж, комната 511, остановка 1-го трамвая «ДК строителей») в среду, четверг и пятницу с 12.00 до 18.00. Тел. 56-34-99, 067-264-14-67. E-mail: irina_vik@i.ua.

Абонент НН-8335 Спокойная, внимательная, веселая, самостоятельная, некурящая, равнодушная к спиртному, работающая вдова (57/164/64) с развитым интеллектом любит природу, хорошо готовит, с удовольствием занимается землей и домашними делами, живет в Николаеве одна в собственном доме, хочет познакомиться для серьезных отношений с добрым, самостоятельным, порядочным, надежным, хозяйственным, не злоупотребляющим алкоголем мужчиной с открытой душой, согласным на переезд к ней. Его дети - не помеха. Фото и телефон в службе.

Абонент НН-8336 Женственная, верная, душевная, имеющая жилье, материально независимая вдова (65/160) приятной внешности, жительница Николаева, ориентирована на реальность, любит природу, хорошо готовит, хочет встретить для общения и дружбы ответственного за свои слова и поступки, активного, надежного, самостоятельного, доброго, порядочного жителя Николаева с небольшой разницей в возрасте, тоже имеющего жилье, отношения с которым будут легкими, без взаимных претензий. Фото в службе. Тел. 068-570-38-06.

Абонент НН-8337 Приятная внешне и в общении, имеющая жилье, женственная вдова (62/162) с высшим образованием и уравновешенным характером, без вредных привычек, Овен, жительница Николаева, надеется обрести спутника жизни - хозяйственного, порядочного мужчину с разумной разницей в возрасте, устойчивой психикой и уравновешенным характером, не имеющего пристрастия к спиртному. Фото в службе. Тел. 096-555-333-8.

Абонент НН-8338 Самостоятельный, порядочный, добрый, некурящий, равнодушный к спиртному, работающий, материально независимый разведенный мужчина (40/180) с высшим образованием, моряк, Рак/Дракон, живет в Николаеве один в квартире, хочет познакомиться для серьезных отношений с обаятельной, стройной, справедливой, трудолюбивой, самостоятельной, скромной, доброй, честной, чистоплотной, верной, домашней, не самовлюбленной женщиной 33-35 лет, ростом 165-175 см, без детей. Желательно фото. Телефон в службе.

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