2 липня у Миколаєві відбудуться урочисті заходи

30.06.17 18:00Сколько просмотров этой статьи129Сколько комментариев этой статьи0

У першу неділю липня Миколаївщина святкуватиме День ВМС Збройних Сил України та День працівників річкового та морського флоту.

2 липня у Миколаєві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Дня працівників річкового та морського флоту.

Шановні миколаївці та гості міста, запрошуємо вас долучитися!

09:00 – Каштановий Сквер. Шикування особового складу військових частин ВМС ЗС України Миколаївського Гарнізону, представників ветеранських організацій.

09:45 – Покладання квітів до меморіалу героїв Ольшанців.

10:00 – Стройова прогулянка особового складу до Річкового вокзалу.

11:00 – Шикування на Річковому вокзалі, зустріч Начальника Миколаївського гарнізону.

11.15-11.40 – Вітання від перших осіб області, проліт морської авіації, покладання вінків на воду, спускання лампад на воду в пам’ять про загиблих моряків.

11.40-14.50 – Сквер та причали Річкового вокзалу. Концерт військових оркестрів, робота польової кухні, виставка військової техніки та озброєння, прогулянка на катері місцевих мешканців .

17.00-19.00 – Каштановий сквер. Мистецька акція "Україна – Морська Держава" за участю оркестрів артилерійської бригади ВМС та окремої бригади морської піхоти.

19.30-22.00 – Причали Річкового вокзалу. Продовження Мистецької акції "Україна – Морська Держава" за участю оркестру Південної Військово-Морської бази та концертної групи 45 гарнізонного будинку офіцерів, включення святкової ілюмінації на кораблях, катерах.

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