2 липня у Миколаєві відбудуться урочисті заходи У першу неділю липня Миколаївщина святкуватиме День ВМС Збройних Сил України та День працівників річкового та морського флоту. 2 липня у Миколаєві відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Дня працівників річкового та морського флоту. Шановні миколаївці та гості міста, запрошуємо вас долучитися! 09:00 – Каштановий Сквер. Шикування особового складу військових частин ВМС ЗС України Миколаївського Гарнізону, представників ветеранських організацій. 09:45 – Покладання квітів до меморіалу героїв Ольшанців. 10:00 – Стройова прогулянка особового складу до Річкового вокзалу. 11:00 – Шикування на Річковому вокзалі, зустріч Начальника Миколаївського гарнізону. 11.15-11.40 – Вітання від перших осіб області, проліт морської авіації, покладання вінків на воду, спускання лампад на воду в пам’ять про загиблих моряків. 11.40-14.50 – Сквер та причали Річкового вокзалу. Концерт військових оркестрів, робота польової кухні, виставка військової техніки та озброєння, прогулянка на катері місцевих мешканців . 17.00-19.00 – Каштановий сквер. Мистецька акція "Україна – Морська Держава" за участю оркестрів артилерійської бригади ВМС та окремої бригади морської піхоти. 19.30-22.00 – Причали Річкового вокзалу. Продовження Мистецької акції "Україна – Морська Держава" за участю оркестру Південної Військово-Морської бази та концертної групи 45 гарнізонного будинку офіцерів, включення святкової ілюмінації на кораблях, катерах. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама