Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

Хедлайнером фестиваля выступит украинская рок-группа «СКАЙ». Об этом сообщают организаторы.

8 и 9 июля на берегу Бугского лимана, на так называемой «Ясной поляне» в поселке Большая Корениха, пройдет первый в истории Николаевской области фестиваль украинских традиций «FEST MRII».

Основной целью фестиваля является объединение молодежи и взрослого поколения вокруг традиционного украинского ремесла, музыки и развлечений, а также предоставление возможности жителям Николаева и других городов области отдохнуть вместе с друзьями на природе под любимую музыку.

В рамках фестиваля состоятся массовые гуляния, световое и пиротехническое шоу, выставки популярных украинских дизайнеров и художников, мастер-классы, кухня под открытым небом, детская площадка и выступления музыкальных групп «Mari Cheba», «ISA», «BadSister Cover band» и ди-джей сет от «Dj Blush». А хедлайнером фестиваля выступит известная украинская рок-группа «СКАЙ».

—Гостей ожидает вкусная уличная еда, активный отдых и качественное музыкальное сопровождение! Молодые и перспективные украинские дизайнеры продемонстрируют украинскую этническую одежду, а для тех, кто открыт ко всему новому — талантливые учителя проведут свои мастер-классы по различным видам искусств. Каждый найдет себе дело по душе, — обещают организаторы.

Вход на фестиваль абсолютно бесплатный. Специально для фестиваля в этот день будут продлены автобусные маршруты №3 и №23 из Варваровки, на которых и можно будет добраться до места проведения «Fest Mrii». Подробнее о фестивальной логистике, о том, как добраться и подробной программе можно узнать на официальном сайте фестиваля.