Жара в Греции поставила новый европейский рекорд

02.07.17 19:10Сколько просмотров этой статьи82Сколько комментариев этой статьи0

1 июля жара в Греции поставила новый европейский рекорд – столбик термометра в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите дне показал 45,9 по Цельсию.

Высокие температуры в Греции фиксируются уже несколько недель. Но с четверга 29 июня в Греции днем температура начала подниматься выше отметки в 40 градусов по Цельсию.

Как отмечают местные метеослужбы, в субботу четырёх станциях наблюдения в Греции столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов. В столичном регионе Аттика самая высокая температура – 43,4 градуса – была зафиксирована в районе Психико. Жара в 44-45 градусов держалась в субботу также в Пелопоннесе.

По прогнозам синоптиков, с понедельника температура в Греции опустится до 33-34 градусов, то есть, на 10 градусов ниже, чем в субботу.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) рекомендует в жару избегать длительного нахождения на солнце. Следует пить больше воды и не переедать. Также рекомендуется одевать сводную легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей. Важно избегать тяжелого физического труда на солнце.

В Афинах открыто девять помещений с кондиционерами, где при необходимости можно переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Но даже несмотря на предупреждение, несколько пожаров в стране было зафиксировано.

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